В Украину идут ночные заморозки: где и когда ухудшится погода

Синоптики ня советует одеваться теплее.
В западных областях ожидаются заморозки 27 и 28 апреля. Существенное понижение температуры также прогнозируют в близлежащих областях — в Винницкой и Житомирской.
Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко.
В среду, 26 апреля, на западе пройдет дождь. В регионе будет холодно, днем не выше +8…+13 градусов. Однако, именно дожди, говорит Диденко, своей плотной облачностью не пустят заморозки.
Впрочем, уже в течение двух дней будут ночные заморозки. Поэтому синоптикиня советует одеваться теплее и прикрыть растения, которые боятся низких температур.
"В ночь на 27 апреля дожди пойдут себе дальше, облака рассеются, небо прояснит. Здесь уже вероятность заморозков реальна. Итак, ночью 27-го апреля в западных областях Украины предполагается заморозки. Ночью 28-го апреля вероятность заморозков на западе Украины усилится и даже коснется близлежащих областей — Винницкой и Житомирской", — говорится в сообщении синоптикини.
Как сообщалось, в украинские Карпаты в среду, 26 апреля, вернулась настоящая зима. В горах бушует метель на ударивший мороз — 5 градусов.
Читайте также:
- Синоптики предупреждают о новом атмосферном фронте над Украиной: порадует ли погода теплом
- Закончатся ли дожди до конца апреля: синоптик удивил прогнозом
- Прогноз погоды на неделю, 24-30 апреля: Украину снова охватят дожди, местами грозы и град.