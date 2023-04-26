В Украину идут ночные заморозки: где и когда ухудшится погода

В западных областях ожидаются заморозки 27 и 28 апреля. Существенное понижение температуры также прогнозируют в близлежащих областях — в Винницкой и Житомирской.

Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко.

В среду, 26 апреля, на западе пройдет дождь. В регионе будет холодно, днем не выше +8…+13 градусов. Однако, именно дожди, говорит Диденко, своей плотной облачностью не пустят заморозки.

Впрочем, уже в течение двух дней будут ночные заморозки. Поэтому синоптикиня советует одеваться теплее и прикрыть растения, которые боятся низких температур.

"В ночь на 27 апреля дожди пойдут себе дальше, облака рассеются, небо прояснит. Здесь уже вероятность заморозков реальна. Итак, ночью 27-го апреля в западных областях Украины предполагается заморозки. Ночью 28-го апреля вероятность заморозков на западе Украины усилится и даже коснется близлежащих областей — Винницкой и Житомирской", — говорится в сообщении синоптикини.

Как сообщалось, в украинские Карпаты в среду, 26 апреля, вернулась настоящая зима. В горах бушует метель на ударивший мороз — 5 градусов.

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