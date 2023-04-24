Закончатся ли дожди до конца апреля: синоптик удивил прогнозом

Погода в Украине в апреле еще преподнесет сюрпризы.

Дожди в Украине продлятся до конца апреля. В ближайшее время погода будет переменчивой.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его данным, в последнюю неделю апреля в Украине будет преобладать поле пониженного давления.

"Атмосферные фронты и циклоническая деятельность будут способствовать выпадению осадков разной интенсивности. На фоне дождей постепенно начнет повышаться температура воздуха и в целом по стране будет в пределах нормы. В южных, центральных и восточных областях в отдельные дни температурные показатели превысят норму на несколько градусов", — отметил он.

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что настоящая весна придет в Украину после 16 апреля.

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