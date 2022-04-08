В Ужгороде демонтировали бюст Пушкину

В городе также готовятся к переименованию улиц.
В Ужгороде демонтировали бюст Александру Пушкину, расположенный на одноименной площади вблизи набережной Независимости.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
За соответствующее решение проголосовали депутаты в пятницу, 8 апреля, на внеочередной сессии горсовета. Демонтировал бюст департамент городской инфраструктуры.
В горсовете отметили, что кроме демонтажа бюста российскому поэту, планируют переименовать площадь Пушкина и другие улицы с именами российских деятелей.
В городе также готовятся к переименованию улиц, носящих имя российских деятелей.
"Депутаты Ужгородского городского совета поддержали обращение ужгородцев о дерусификации названий и переименовании улиц, скверов, площадей и т. п., которые носят имена российских деятелей культуры, литературы, политики", – говорится в сообщении мэрии.
Как сообщалось, жители Ужгорода подписали обращение к городским властям с просьбой дерусифицировать названия улиц и площадей в городе. В документе также просили демонтировать бюст Пушкина в центральной части Ужгорода, ведь "поэт никак не связан с Закарпатьем".
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