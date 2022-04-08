В Ужгороді демонтували погруддя Пушкіну

У місті також готуються до перейменування вулиць.

В Ужгороді демонтували погруддя Олександру Пушкіну, який розташований на однойменній площі, що поблизу набережної Незалежності.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

За відповідне рішення проголосували депутати у п'ятницю, 8 квітня, під час позачергової сесії міськради. Демонтував погруддя департамент міської інфраструктури.

У міськраді зазначили, що крім демонтажу погруддя російському поету, планують перейменувати площу Пушкіна та інші вулиці з іменами російських діячів.

У місті також готуються до перейменування вулиць, які мають ім'я російських діячів.

"Депутати Ужгородської міської ради підтримали звернення ужгородців про дерусифікацію назв та перейменування вулиць, скверів, площ тощо, які носять імена російських діячів культури, літератури, політики", – йдеться у повідомленні мерії.

Як повідомлялося, мешканці Ужгорода, підписали звернення до міської влади з проханням дерусифікувати назви вулиць та площ у місті. У документі також просили демонтувати бюст Пушкіна у центральній частині Ужгорода, адже "поет жодним чином не пов’язаний із Закарпаттям".

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