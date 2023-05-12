Захватчики ударили по гимназии в Херсоне

В четверг, 11 мая, оккупанты ударили по херсонскому учебному заведению. На месте "прилета" произошел пожар.

Об этом сообщает начальник Херсонской городской администрации Роман Мрочко.

Из-за попадания вражеского снаряда по гимназии №20 случился пожар, который ликвидировали спасатели. Гражданские в результате очередной атаки захватчиков не пострадали. Охранники школы чудом остались живы, сообщили местные власти.

Ранее мы сообщали, что российские военные обворовывают временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. Награбленное враг планирует грузовым судном доставить во временно оккупированный Крым.

Напомним, в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области решили сократить продолжительность коменданского часа. Также в области продлили срок продажи алкоголя до середины июня.