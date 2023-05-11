На освобожденной территории Херсонщины сократили комендантский час

Также в области продлен срок продаж алкогольных напитков до 15 июня.

На освобожденной территории Херсонщины с 16 мая сократят продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, ссылаясь на соответствующее решение Совета обороны области.

"На освобожденной Херсонщине уменьшена продолжительность комендантского часа", — говорится в сообщении.

С 16 мая она начинается в 21:00 и продлится до 5:00.

В ОВА напоминают, что во время комендантского часа передвигаться и находиться на улицах населенных пунктов строго запрещено.

Также в области продлен срок продажи алкогольных напитков до 15 июня. Спиртное запрещено продавать с 15:00 до 10:00.

Напомним, российская оккупационная "администрация" города Скадовск Херсонской области убегает с захваченных территорий. С собой они вывозят награбленное имущество украинцев и "документацию".