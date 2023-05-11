Россияне задействовали в Черном море разведывательные беспилотники — ОК "Юг"

Россияне вывели в Черное море 10 кораблей, из которых два надводных ракетоносителя.

Российские оккупанты задействовали над Черным морем разведывательные беспилотники. Всего в акватории находятся 10 кораблей РФ, в том числе два надводных ракетоносителя. Они способны сделать залп 16 ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Как отмечается, в акватории Черного моря находятся 10 российских кораблей. На некоторых из них могут находиться боеголовки типа "Калибр" общим залпом в 16 ракет.

"Остальные ракетоносители в течение 2-3 часов могут вернуться на дежурство. Таким образом, уровень ракетной угрозы остается высоким, хотя вероятно, оккупантам потребуется пауза. Но в то же время фиксируем активность беспилотных разведчиков над территориальным морем", — рассказали в командовании.

Напомним, что украинские военные на Таврическом направлении 9 мая уничтожили почти роту российских оккупантов и восемь единиц их техники.

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