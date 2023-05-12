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Астрологический прогноз на 12 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
429
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 12 мая

Астрологический прогноз на 12 мая / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время благоприятно для подготовки к новым начинаниям – обдумывания деталей и определения тактики и стратегии. 

Символ дня: манускрипт. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: голубой нефрит, синяя яшма, янтарь.

За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец. 

Болезни дня: организм будет требовать повышенной физической нагрузки, но с ней главное не переусердствовать – в противном случае можно получить травмы и растяжения, которые придется долго лечить. 

Питание дня: голодание и диеты сегодня нежелательны – желудок нуждается в нагрузке, но и переедать не стоит – питание должно быть умеренным. 

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости. 

Дачные работы дня: можно проводить любые работы в саду. 

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерические труды и обучаться науке магии. 

Сны дня: сны нынешних лунных суток могут содержать подсказку относительно того, как изменить свою жизнь к лучшему – желательно к ней прислушаться. 

Табу дня: нельзя использовать в корыстных целях чужие тайны

Цитата дня: "Если вы не можете простым человеческим языком объяснить, что делаете, значит, вы делаете что-то не то" (Альберт Кан). 

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Дата публикации
Просмотры
429
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