Астрологический прогноз на 12 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время благоприятно для подготовки к новым начинаниям – обдумывания деталей и определения тактики и стратегии.
Символ дня: манускрипт.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: голубой нефрит, синяя яшма, янтарь.
За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец.
Болезни дня: организм будет требовать повышенной физической нагрузки, но с ней главное не переусердствовать – в противном случае можно получить травмы и растяжения, которые придется долго лечить.
Питание дня: голодание и диеты сегодня нежелательны – желудок нуждается в нагрузке, но и переедать не стоит – питание должно быть умеренным.
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: можно проводить любые работы в саду.
Магия и мистика дня: можно изучать эзотерические труды и обучаться науке магии.
Сны дня: сны нынешних лунных суток могут содержать подсказку относительно того, как изменить свою жизнь к лучшему – желательно к ней прислушаться.
Табу дня: нельзя использовать в корыстных целях чужие тайны
Цитата дня: "Если вы не можете простым человеческим языком объяснить, что делаете, значит, вы делаете что-то не то" (Альберт Кан).
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