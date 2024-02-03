Закон о мобилизации должен решить две проблемы – Дикий

Ветеран войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что обновленный закон о мобилизации в Украине должен решить две основные проблемы — установление срока службы и ответственность для уклонистов.

Об этом он рассказал в комментарии "24 Каналу".

Установление предельного срока службы

Как отметил Дикий, даже во время войны человек не должен "покупать билет в один конец" и идти воевать навсегда, как это было во время Второй мировой.

"Вот если война закончится через год, то тебе повезло, а если закончится через 10 лет, — не повезло. Нет, человек должен знать, что он отвоевал свое, а дальше его заменят те, кто у него за спиной. Хорошо, что этот норма — предельный срок 36 месяцев — в законопроекте есть. Это очень важно. Но то, что эту норму до сих пор не усовершенствовали, — это меня удивляет. Потому что только ленивый не сказал, что норма правильная, но немного недоработана", — отметил.

По словам ветерана войны, авторы нормы о предельном сроке службы исходят из того, что 36 месяцев службы, например, во Львовском ТЦК или делопроизводителем строевой части или даже 36 месяцев реальной тяжелой боевой работы по сбиванию "Шахеди" – это то же, что 36 месяцев, например, в Бахмуте, Авдеевке или на плацдарме в Крынках.

"Нет, это совершенно разные 36 месяцев, которые вообще несравнимы между собой. Вот для того, чтобы эта норма стала совершенной, ее нужно дополнить буквально еще одной строкой о том, что в общем срок службы – 36 месяцев, но день на "нуле" считается за два или даже за три дня. Тогда все станет на свои места", — подчеркнул Евгений Дикий.

Ответственность за уклонение от военного учета

По мнению Евгения Дикого, сейчас самая большая "дыра" в законодательстве – это то, что если ты уже надел пиксель, то шаг вправо, шаг влево – ты дезертир, это серьезное преступление. Если тебя официально призывают и ты отказываешься служить – это уголовное преступление на три года.

"Но пока ты просто уклоняешься от учета или вообще на нем не стоишь, посылаешь военкома с повестками, убегаешь из окна ТЦК, – все это мелкое административное правонарушение. Максимальная санкция за это – 1700 гривен штрафа. К сожалению, новый законопроект оставляет все без никаких изменений", — резюмировал ветеран войны.

Напомним, Дикий объяснил, появится ли "окно возможностей" для нового контрнаступления весной.

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