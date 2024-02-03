Закон про мобілізацію має вирішити дві проблеми – Дикий

Ветеран війни та колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що оновлений закон про мобілізацію в Україні мав би розв'язати дві основні проблеми – установлення строку служби та відповідальність для ухилянтів.

Про це він розповів у коментарі "24 Каналу".

Установлення граничного строку служби

Як зазначив Дикий, навіть під час війни людина не має "купувати квиток в один кінець" і йти воювати назавжди, як це було під час Другої світової.

"От якщо війна закінчиться через рік, то тобі пощастило, а якщо закінчиться через 10 років, – не пощастило. Ні, людина має знати, що вона відвоювала своє, а далі її замінять ті, хто в неї за спиною. Добре, що ця норма – граничний термін 36 місяців – в законопроєкті є. Це дуже важливо. Але те, що цю норму досі не вдосконалили, – це мене дивує. Бо ще тільки лінивий не сказав, що норма правильна, але трошки недопрацьована", - зазначив.

За словами ветерана війни, автори норми про граничний термін служби виходять з того, що 36 місяців служби, наприклад, у Львівському ТЦК або діловодом стройової частини чи навіть 36 місяців реальної важкої бойової роботи зі збивання "Шахеді"в – це те саме, що 36 місяців, наприклад, у Бахмуті, Авдіївці чи на плацдармі в Кринках.

"Ні, це зовсім різні 36 місяців, які взагалі непорівнянні між собою. От для того, щоб ця норма стала досконалою, її треба доповнити буквально ще одним рядком про те, що загалом строк служби – 36 місяців, але день на "нулі" рахується за два або й навіть за три дні. Тоді все стане на свої місця", - наголосив Євген Дикий.

Відповідальність за ухилення від військового обліку

На думку Євгена Дикого, нині найбільша "діра" в законодавстві – це те, що якщо ти вже одягнув піксель, то крок вправо, крок вліво – ти дезертир, це серйозний злочин. Якщо тебе офіційно призивають і ти відмовляєшся служити, – це кримінальний злочин на три роки.

"Але поки ти просто ухиляєшся від обліку чи взагалі на ньому не стоїш, посилаєш воєнкома з повістками, тікаєш із вікна ТЦК, – все це дрібне адміністративне правопорушення. Максимальна санкція за це – 1700 гривень штрафу. На жаль, новий законопроєкт залишає все без жодних змін", - резюмував ветеран війни.

Нагадаємо, Дикий пояснив, чи з'явиться "вікно можливостей" для нового контрнаступу навесні.

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