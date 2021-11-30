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Названы самые надежные современные гибридные автомобили

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Названы самые надежные современные гибридные автомобили

itc.ua

Гибридные автомобили не всегда могут быть беспроблемными, чтобы не получить себе головную боль, нужно тщательно подходить к покупке.

Когда водитель покупает себе гибридный автомобиль, он получает большие преимущества над традиционными авто, самые главные – это экологичность и экономичность. Но надо всегда помнить, что такие автомобили имеют в себе много технологий, которые не всегда хотят "дружить" с нашим климатом и топливом.

Итак, чтобы не приобрести себе "проблемы на колесах" издательство WHATCAR? составило рейтинг самых надежных гибридов.

Первым в этом списке стал Volvo XC40  2017 года. Он получил рейтинг надежности в 95.9%. Это очень комфортный кроссовер, имеющий хороший дизайн и интересный салон в скандинавском стиле. Незначительное количество владельцев имели проблемы со своими гибридами. Она была связана с электричеством салона. Volvo понадобилась неделя, чтобы исправить свои ошибки.

© www.drom.ru
www.drom.ru

Следующим под прицел попала BMW 3 Series 2019 года выпуска. Немецкий седан имеет хорошую эргономику, фирменный дизайн и хорошую эффективность гибридной установки. Он получил рейтинг 96,1%. Лишь 8% владельцев этих автомобилей столкнулись с проблемой кондиционирования. Также были жалобы на двигатель и коробку передач, но баварцы быстро их исправили по гарантии.

© www.drom.ru
www.drom.ru

Далее нас посетил популярный на украинском рынке Hyundai Ioniq 2016 года. Этих автомобилей становится очень много на наших дорогах, это обусловлено тем, что у него довольно небольшая цена и солидная надежность – 98.1%. Hyundai Ioniq – это самый лучший аналог массовому Toyota Prius. Всего 13% водителей столкнулись с проблемами кондиционера и некачественного покрытия кузова. С последней проблемой корейский автопроизводитель заменял автомобили новыми.

© www.drom.ru
www.drom.ru

Lexus UX 2020 получил от экспертов 98.4%. Лишь 5% владельцев остались недовольны своим автомобилем, из-за качества отделки салона. Этот автомобиль из-за своих небольших габаритов стал очень популярен среди жителей города. Люди отмечают, что на таком компактном кроссовере очень удобно парковаться и нет проблем с узкими улочками.

© motor1.com
motor1.com

И наш победитель – Toyota RAV4 2019 года. Его оценили в 99,1%. Как только японцы презентовали этот автомобиль, их просто засыпали предварительными заказами и не зря. Автомобиль очень удобен, экономичен и надежн. 4% водителей нашли проблему в своем автомобиле, она задела аккумуляторную батарею. При некоторых условиях на клеммах появлялась эмульсия. Уже традиционно автопроизводитель признал ошибки и быстро исправил.

© wikipedia
wikipedia

Напомним, что китайский автопроизводитель превратил культовые ретрокары в современные гибриды.

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