Названі найнадійніші сучасні гібридні автомобілі

Гібридні автомобілі не завжди можуть бути безпроблемними, щоб не отримати собі головний біль, треба ретельно підходити до купівлі.

Коли водій купляє собі гібридний автомобіль, він отримує великі переваги над традиційними авто, найголовніші – це екологічність та економічність. Та треба завжди пам’ятати, що такі автомобілі мають всередині себе багато технологій, які не завжди хочуть “товаришувати” з нашим кліматом та паливом.

Тож, щоб не придбати собі “проблеми на колесах” видавництво WHATCAR? склало рейтинг найнадійніших гібридів.

Першим у цьому списку став Volvo XC40 2017 року. Він отримав рейтинг надійності 95.9%. Це дуже комфортний кросовер, який має гарний дизайн та цікавий салон у скандинавському стилі. Незначна кількість власників мали проблеми зі своїми гібридами. Вона була пов’язана з електрикою салону. Volvo знадобився тиждень, щоб виправити свої помилки.

www.drom.ru

Наступним під приціл потрапила BMW 3 Series 2019 року випуску. Німецький седан має гарну ергономіку, фірмовий дизайн та непогану ефективність гібридної установки. Він отримав рейтинг 96.1%. Лише 8% власників цих автомобілів зіткнулися з проблемою кондиціонування. Також були скарги на двигун та коробку передач, але баварці швидко їх виправили по гарантії.

www.drom.ru

Далі до нас завітав популярний на українському ринку Hyundai Ioniq 2016 року. Цих автомобілів стає дуже багато на наших дорогах, це зумовлено тим, що він має доволі невелику ціну та солідну надійність – 98.1%. Hyundai Ioniq – це найкращий аналог масовому Toyota Prius. Усього 13% водіїв зіткнулися з проблемами кондиціонеру та неякісного покриття кузова. З останньою проблемою корейський автовиробник замінював автомобілі на нові.

www.drom.ru

Lexus UX 2020 року отримав від експертів 98.4%. Лише 5% власників залишились невдоволеними своїм автомобілем, через якість оздоблення салону. Цей автомобіль через свої невеликі габарити став дуже популярним серед мешканців міста. Люди відмічають, що на такому компактному кросовері дуже зручно паркуватись та немає проблем з вузенькими вуличками.

motor1.com

І наш переможець - Toyota RAV4 2019 року. Його оцінили у 99.1%. Як тільки японці презентували цей автомобіль, їх просто таки засипали попередніми замовленнями і не дарма. Авто дуже зручне, економічне та надійне. 4% водіїв знайшли проблему в своєму автомобілі, вона зачепила акумуляторну батарею. При деяких умовах, на клемах з’являлась емульсія. Вже традиційно автовиробник признав свої помилки та швидко виправив.

wikipedia

Нагадаємо, що китайський автовиробник перетворив культові ретрокари на сучасні гібриди.