Сколько теряют в цене популярные подержанные электрокары

Лучший выбор для сохранения денег – Porsche Taycan.

Электромобили становятся достаточно популярными и с каждым годом их становится все больше. Европейские страны обновляют свой автопарк и электрокары по выгодным ценам стали попадать и в наши страны.

Аналитическое агентство AUTO-Consulting узнало, сколько электрокары теряют в своей цене.

Самый известный электрокар, уже ставший народным автомобилем в большинстве стран – Nissan Leaf. За автомобиль 2012 придется выложить 7 тысяч долларов, и конечно, все зависит от внешнего состояния авто и от того, как себя "чувствует" батарея. Новый такой автомобиль стоит 30 тысяч долларов, значит, что за почти 10 лет он потерял в цене 23 тысячи.

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Следующий также популярный электрокар – Renault Zoe. Такой автомобиль 2013 года можно приобрести примерно за 8-9 тысяч долларов. К примеру модели 2019 года стоят уже 19 000 долларов. Выходит, что за 6 лет, авто подешевело на 10 тысяч, что серьезный показатель.

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Небольшой городской электрокар от баварцев – BMW i3. Сейчас такой автомобиль 2014 года в хорошей комплектации можно приобрести за 14 тысяч долларов. Практически новые модели этого электрокара стоят от 41 тысячи долларов. После несложных подсчетов мы понимаем, что за пять лет она потеряла 70% своей стоимости.

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Теперь перейдем к творению Илона Маска – Tesla Model 3. В более-менее адекватном состоянии 2019 года такой автомобиль можно приобрести за 30 тысяч долларов. Но за новый автомобиль нужно выложить 65 тысяч. За 2 года американская "электричка" теряет 50% от первоначального ценника.

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Audi e-Tron – это люксовый кроссовер на батарейках, который имеет неплохие технические характеристики и очень интересный дизайн. В 2019 году такой автомобиль можно найти за 60 тысяч долларов. А вот за новенький e-Tron будущий владелец заплатит 102 тысяч долларов. Условная потеря стоимости за 2 года чуть менее 50%.

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И настоящий электрический спорткар – Porsche Taycan. Появился на рынке он относительно не так давно. Таких авто очень мало на вторичном рынке, поэтому за Taycan 2020 просят 116 тысяч долларов, а за аналогичную модель 2021 нужно заплатить 117 500 долларов. Итак, как мы видим, что этот автомобиль лучшая инвестиция в электрическом мире.

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Если разобраться, то электрические автомобили теряют в цене почти так же, как и автомобили с традиционными двигателями. Все зависит от популярности модели и состояния автомобиля.

Напомним, что в Украине произошел бум на подержанные машины и популяризация электрокаров: как украинцы вели себя на авторынке в 2021 году и покупали.