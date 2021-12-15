Скільки втрачають в ціні популярні вживані електрокари

Найкращий вибір для збереження грошей - Porsche Taycan.

Електромобілі стають доволі популярними і з кожним роком їх стає все більше. Європейські країни оновлюють свій автопарк і електрокари за вигідними цінами почали потрапляти і в наші країни.

Аналітичне агентство AUTO-Consulting дізналось, скільки електрокари втрачають в своїй ціні.

Найвідоміший електрокар, який вже став народним автомобілем в більшості країн – Nissan Leaf. За автомобіль 2012 року доведеться викласти 7 тисяч доларів, та звичайно, все залежить від зовнішнього стану авто та від того, як себе “почуває” батарея. Новий такий автомобіль коштує 30 тисяч доларів, виходить, що за майже 10 років, він втратив у ціні 23 тисячі.

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Наступний також популярний електрокар – Renault Zoe. Таке авто 2013 року можна придбати приблизно за 8-9 тисяч доларів. Наприклад моделі 2019 року коштують вже 19 000 доларів. Виходить, що за 6 років, авто подешевшало на 10 тисяч, що серйозний показник.

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Невеличкий міський електрокар від баварців – BMW i3. Зараз такий автомобіль 2014 року у непоганій комплектації можна придбати за 14 тисяч доларів. Практично нові моделі цього електрокару коштують від 41 тисячі доларів. Після нескладних підрахунків ми розуміємо, що за 5 років вона втратила 70% своєї вартості.

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Тепер перейдемо до творіння Ілона Маска – Tesla Model 3. У більш-менш адекватному стані 2019 року таке авто можна придбати за 30 тисяч доларів. Та за новеньке авто потрібно викласти 65 тисяч. Тож, за 2 роки американська “електричка” втрачає 50% від початкового цінника.

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Audi e-Tron – це люксовий кросовер на батарейках, який має непогані технічні характеристики та дуже цікавий дизайн. 2019 року таке авто можна знайти за 60 тисяч доларів. А ось за новенький e-Tron майбутній власник заплатить 102 тисячі доларів. Умовна втрата вартості за 2 роки трохи менше 50%.

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І справжній електричний спорткар - Porsche Taycan. З’явився на ринку він відносно нещодавно. Таких авто дуже мало на вторинному ринку, тож за Taycan 2020 року просять 116 тисяч доларів, а за аналогічну модель 2021 року треба заплатити 117 500 доларів. Тож, як ми бачимо, що цей автомобіль найкраща інвестиція у електричному світі.

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Якщо розібратися, то електричні автомобілі втрачають у ціні майже так само, як і автомобілі з традиційними двигунами. Все залежить від популярності моделі та стану самого автомобіля.

Нагадаємо, що в Україні стався бум на вживані машини та популяризація електрокарів: як українці поводилися на авторинку в 2021 році та що купували.