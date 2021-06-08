Как вовремя выявить синдром Марфана

Его сложно распознать сразу, а потом бывает уже поздно что-то делать.

Высокий рост, длинные руки, ноги и пальцы — это характерные внешние проявления синдрома Марфана. Он, как правило, дает о себе знать не при рождении, потому что формируется медленно. Но при этом, незаметно для нас внутри с сердечно-сосудистой системой происходят уже необратимые вещи.

Как не пропустить этот момент — в материале ТСН.19:30.

К семи лет Карина, на первый взгляд, ничем не отличалась от своих сверстников. Тогда ей диагностировали синдром Марфана. Сейчас девушке 17 лет. Ей трудно взобраться даже на третий этаж. А несколько лет назад у нее начались проблемы с сердцем.

Синдром Марфана — это наследственная патология. Если у кого-то из родителей он есть, то риск передачи ребенку от 50% до 100%. В этой семье такой диагноз был у Карининой мамы. От нее он передался обоим дочерям. По сердцу младшей дочери, объясняет Лилия, он ударил гораздо сильнее.

Синдром Марфана называют редкой врожденной аномалией. Сколько детей в Украине имеют такой диагноз — неизвестно. Их учета никто не ведет. Кроме сердца, это заболевание затрагивает еще и позвоночник, кровеносные сосуды, легкие и глаза. Его формирование может длиться даже до совершеннолетия. Что должно насторожить в первую очередь? Высокий рост и удлиненные руки, ноги и пальцы. А обследовать сердце раз в полгода — для таких пациентов должна стать привычку.

Пластику клапана сегодня делают и Карине. Если эту операцию не сделать сейчас, в будущем ей будет становиться только хуже. Она не сможет пройти и сотни метров, будут постоянные отеки. И может дойти даже до сердечной недостаточности. Во время операции врачи не разрезают грудную клетку, чтобы добраться до сердца. Все делают через минирозрез между ребрами.

С Кариной встречаемся ровно через неделю. Не в больнице, а в парке неподалеку. Девушка говорит — наконец может пройтись дальше, чем в две стороны по коридору и не устать. И первое, что планирует сделать по возвращению домой — собрать подружек и пойти с ними гулять, а не сидеть, как это было раньше.

Новости Украины: как вовремя выявить синдром Марфана

Напомним, в ООН выразили надежду, что к 2030 году человечеству удастся преодолеть СПИД. В прошлом году во всем мире жили с ВИЧ 37,6 миллиона человек, и около двух третей из них получали лечение.

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