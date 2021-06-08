Пощечина Макрону: президент Франции прокомментировал инцидент с ударом по лицу

Макрон рассказал, что инцидент не вызвал у него опасений, он продолжил приветствовать людей и фотографироваться с ними.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент с ударом по лицу.

Об этом сообщает издание Le Dauphiné Libéré.

Макрон призвал не преувеличивать этот инцидент.

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"Этот инцидент я считаю единичным фактом. Это не должно отвлекать внимание от других важных проблем, которые касаются большинства", — заявил глава Франции.

Он обратил внимание, что лица, проявляющие жестокость и агрессию, очень часто отвлекают на себя информационную повестку.

"Давайте не позволим агрессивно настроенным людям, которые всегда присутствуют на массовых мероприятиях, завладеть общественной повесткой, они этого не заслуживают", —отметил Макрон.

Президент Франции добавил, что инцидент не вызвал у него опасений, он продолжил приветствовать людей и фотографироваться с ними.

Напомним, что Эммануэль Макрон получил пощечину от мужчины во время визита в департамент Дром. В результате инцидента два человека были задержаны. Им грозит до трех лет лишения свободы и штраф до €45 тыс.

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