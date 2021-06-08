Ляпас Макрону: президент Франції прокоментував інцидент з ударом по обличчю

Макрон розповів, що інцидент не викликав у нього побоювань, він продовжив вітати людей і фотографуватися з ними.
Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував інцидент з ударом по обличчю.
Про це повідомляє видання Le Dauphiné Libéré.
Макрон закликав не перебільшувати цей інцидент.
"Цей інцидент я вважаю одиничним фактом. Це не повинно відволікати увагу від інших важливих проблем, які стосуються більшості", — заявив глава Франції.
Він звернув увагу, що особи, що проявляють жорстокість і агресію, дуже часто відволікають на себе інформаційний порядок.
"Давайте не дозволимо агресивно налаштованим людям, які завжди присутні на масових заходах, заволодіти порядком денним громадськості, вони цього не заслуговують", -зазначив Макрон.
Президент Франції додав, що інцидент не викликав у нього побоювань, він продовжив вітати людей і фотографуватися з ними.
Нагадаємо, що Еммануель Макрон отримав ляпас від чоловіка під час візиту в департамент Дром. В результаті інциденту дві людини були затримані. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі і штраф до €45 тис.