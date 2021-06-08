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Чоловік дав ляпаса президенту Франції Макрону: відео моменту

Чоловік дав ляпаса президенту Франції Макрону: відео моменту

Автор
Яна КовальЯна Коваль
Дата публікації
Перегляди
5295
Чоловік дав ляпаса президенту Франції Макрону: відео моменту

Скріншот відео.

Макрон отримав ляпаса від чоловіка під час свого візиту до департаменту Дром на південному сході Франції.

Президента Франції Еммануеля Макрона публічно вдарив по обличчю довговолосий невідомий чоловік.

Про це 8 червня повідомляє BFM TV.

Француз у зеленій футболці, окулярах і масці кричить "Геть Макрона" ("A Bas La Macronie"), а потім дає ляпаса президенту Франції, який підійшов до нього.

Як повідомляє Devdiscourse, Служба безпеки Макрона оперативно втрутилася в інцидент і повалила чоловіка на землю, а самого президента відвела вбік. В результаті інциденту двоє чоловіків були затримані.

Нагадаємо, президент Франції програв парі двом комікам та влаштував концерт у Єлисейському палаці. Вони повинні були зняти відео в підтримку обмежень під час Covid-19 та набрати на ньому понад 10 мільйонів переглядів. 

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