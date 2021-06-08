Душив до знепритомнення: в Одесі затримали чоловіка, який нападав на дівчат

Правопорушник в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

В Одесі затримали мешканця Донецької області, який нападав на молодих жінок, душив до знепритомнення і грабував.

Про це повідомили в ГУНП.

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Від дій 25-річного молодика, який приїхав до Одеси з Донеччини, постраждали жінки 1991 та 1993 років народження. Він напав на них на вулиці, придушив до знепритомнення, після чого забрав цінні речі і втік. Зловмисника знайшли правоохоронці. В орендованому чоловіком помешканні вони вилучили частину викрадених у речей. Решту майна, зі слів молодика, він здав у ломбард.

Дії фігуранта слідчі кваліфікували за ст.187 Кримінального кодексу України як розбій. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі вночі на вулиці Грецькій 17-річний хлопець підбіг до жінки і вирвав у неї з рук сумку з грошима, телефоном та іншим майном.

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