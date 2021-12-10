Новый год в Одессе: город украшают в морском стиле

Центральные улицы уже засияли.
Новогодними огнями засияла Одесса. Здесь уже включено несколько локаций в центре города. В общей сложности хотят развесить более 10 километров светодиодной ленты и установить более полусотни различных световых конструкций.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 10 декабря.
Уже в огоньках центральная улица — Дерибасовская. Накануне включили новые гирлянды в Городском саду, загорелись огоньки и на Приморском бульваре. Впереди – установка главной елки и световой инсталляции на Думской площади. В этом году здесь решили напомнить гостям, что город все-таки морской — у главной елки Одессы появится не только сказочный городок, но и лабиринт-океанариум.
“Продолжается активная подготовка к украшению города. В морском стиле будет украшена Думская площадь и площадь у Дюка, будет установлена карусель у Дюка, в красивом морском стиле будет стоять елка на Думской площади, поэтому приглашаем всех жителей города и гостей посмотреть. Наверное, это будет им очень интересно”, – сказал Александр Прокопец, директор КП “Одесгорсвет”.
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