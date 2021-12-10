Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 декабря

За последние сутки число больных выросло более чем на 11 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 10 декабря зафиксировано 11 327 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 442 человека, 24 456 пациентов поправилось.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 551 человека, а 157 728 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 543 684 человека;

поправилось – 3 158 426 человек;

летальных исходов – 90 343;

проведено ПЦР-тестов – 16 234 638.

С начала вакцинальной кампании привито 14 031 953 человека, из них получили одну дозу – 14 031 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек. Всего проведено 26 284 188 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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