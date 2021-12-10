Народные приметы, обряды и обычаи 10 декабря

Звенит в ушах — на оттепели.
10 декабря верующие чтят память великомученика Иакова Персянина, преподобного Палладия, преподобномучеников монахов в Индии, преподобного Романа, обретения мощей благоверного князя Новгородского Всеволода, в Крещении Гавриила, псковского чудотворца, икон Божия.
10 декабря: народные приметы
- Первый снег плотный и мокрый – на влажное лето, сухой и легкий – на сухое.
- Если жарким был июль, то декабрь будет морозным.
- Изморозь — предвестница снегопада.
- Звенит в ушах — на оттепели.
- Если в начале зимы идет сильный снег, то в начале лета сильный дождь.
- Снег лежит на холмах, волнах — на урожае ржи.
- Если в декабре снег заляжет, то в августе рожь выляжет.
10 декабря: церковный праздник
Яков Персянин – христианский святой, великомученик.
Иаков был родом из Персии, происходил из христианской семьи. Согласно житию, занимал высокий пост при дворе персидского царя Йездегерда. Однажды под влиянием многочисленных царских милостей принес вместе с царем жертву идолу. Узнав об этом жена и дети Иакова, написали ему письмо с упреками:
Прочитав его, Иаков, покаявшись, стал молиться Иисусу Христу, о чем язычники (то есть зороастрийцы) доложили царю. Иаков открыто исповедовал себя христианином, за что был подвергнут жестоким пыткам. Житие сообщает, что Якову отрезали по одному пальцу на руках и ногах, а он после отсечения каждого только подносил молитвы. Видя упорство святого, ему отрубили голову.
Христиане отправили его мощи в Иерусалим, а затем в первой половине V века их перенесли в Табэн. Глава его при папе Евгении IV была помещена в Ватиканской базилике, в которой и находится до настоящего времени.
10 декабря: народные традиции
Ранее в этот день рыбаки на промысел не ходили, потому что считали, что рыбак будет бесперспективным. В лесах в это время лоси теряли старые рога.
10 декабря: что следует делать
Если 10 декабря была оттепель, то крестьяне старались не работать.
10 декабря: что категорически запрещено делать
- вязать или шить;
- впускать в дом старых, немощных и бедных.
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