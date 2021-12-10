Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит брать деньги в долг

Долг, как известно, красен платежом, поэтому, если человек не уверен в том, что сможет его вернуть, не стоит и брать.

Злостные неплательщики по счетам обладают особыми качествами характера, которые диктуют им такой стиль поведения. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит брать деньги в долг.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны слишком импульсивны для того, чтобы копить деньги. Так, получив приличный гонорар или премию, они – с дальним прицелом – отложат их, но потом, увидев в магазине что-нибудь, что им очень понравится, легко потратят их, даже если впоследствии окажется, что приобретение им совершенно не нужен. Именно по этой причине представители знака не смогут собрать нужную сумму, чтобы вовремя вернуть ее кредитору – как человеку, так и банку.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи безалаберны во всех жизненных сферах, но в отношении финансов – особенно. Они у них постоянно исчезают в неизвестном направлении: обнаружив, что деньги, полученные в день зарплаты, испарились, представители знака только обескураженно разводят руками – ведь они ничего особенного не покупали – так, потратились на мелочи. В связи с этим вопрос о том, смогут ли они выплатить деньги, которые задолжали, становится риторическим.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, как и представителям других знаков Зодиака, приходится брать деньги в долг – особенно если им нужно сделать крупную покупку. Тем не менее они предпочитают этого не делать, поскольку с той минуты, как они возьмут в руки чужие деньги, их жизнь превращается в ад. Они будут так сильно переживать из-за того, что – вдруг! – не смогут вернуть долг, что доведут себя до невменяемого состояния – в прямом смысле слова.

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