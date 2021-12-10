США одобрили третью COVID-прививку Pfizer для подростков от 16 лет

США одобрили третью COVID-прививку Pfizer для подростков от 16 лет

Подростки смогут ревакцинироваться через шесть месяцев после прохождения первичного прививочного курса.

В США одобрили прививание подростков от 16 лет третьей дозой вакцины против COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech.

Об этом со ссылкой на соответствующее решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а также Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в четверг, 9 декабря, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что подростки смогут ревакцинироваться через шесть месяцев после прохождения первичного прививочного курса.

Глава CDC Рошель Валенски заявила изданию, что дополнительные прививки важны ввиду того, что защита от инфекций со временем ослабевает. К тому же, указала эксперт, "мы сталкиваемся с вариантом, который может потребовать большего иммунитета для защиты".

Около 200 миллионов американцев уже полностью вакцинировали от COVID-19, около 4,7 миллиона из них составляют подростки 16 и 17 лет.

"Вакцинация и ревакцинация, когда она отвечает критериям, наряду с другими профилактическими мерами, в частности ношением масок, а также с избеганием больших скоплений людей и плохо вентилируемых помещений, остаются нашими наиболее эффективными методами борьбы с COVID-19", — заявила исполняющая обязанности руководителя FDA Джанет Вудкок.

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