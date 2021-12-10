США схвалили третє COVID-щеплення Pfizer для підлітків від 16 років

США схвалили третє COVID-щеплення Pfizer для підлітків від 16 років

Підлітки зможуть ревакцинуватися через шість місяців після проходження первинного курсу щеплення.

У США схвалили щеплення підлітків від 16 років третьою дозою вакцини проти COVID-19, розробленої американською фармкомпанією Pfizer у співпраці з німецькою корпорацією BioNTech.

Про це із посиланням на відповідне рішення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA), а також Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) у четвер, 9 грудня, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що підлітки зможуть ревакцинуватися через шість місяців після проходження первинного курсу щеплення.

Очільниця CDC Рошель Валенські заявила виданню, що додаткові щеплення важливі з огляду на те, що захист від інфекцій з часом слабшає. До того ж, вказала експертка, "ми стикаємося з варіантом, який може вимагати більшого імунітету для захисту".

Близько 200 мільйонів американців вже повністю вакцинували від COVID-19, близько 4,7 мільйона з них складають підлітки 16 і 17 років.

"Вакцинація та ревакцинація, коли вона відповідає критеріям, поряд з іншими профілактичними заходами, зокрема з носінням масок, а також з уникненням великих скупчень людей та погано вентильованих приміщень, залишаються нашими найбільш ефективними методами боротьби з COVID-19", - заявила виконувачка обов'язків керівника FDA Джанет Вудкок.

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