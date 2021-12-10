Астрологічний прогноз на 10 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для спілкування з вищими на соціальній драбині людьми – насамперед начальством.

Символ дня: палиця, півень.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Число дня: 7.

Колір: фіолетовий, фіолетовий.

Камені дня: сапфір, бірюза, геліотроп, корал.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: уразливою стає система дихання, тому пов'язані з нею недуги можуть бути особливо небезпечними – вони будуть тривати довго та з ускладненнями.

Афоризм дня: "Чим би ви не займалися у своєму житті, робіть це всім своїм серцем" (Конфуцій).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб і стосунки дня: шлюб, укладений у цей час, обіцяє, що сімейне життя буде довгим і щасливим.

Містика дня: можна робити талісмани на залучення талану – насамперед фінансового.

Табу дня: одним із символів дня є Півень, тому сьогодні не можна їсти куряче м'ясо та яйця.

Читайте також: