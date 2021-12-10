Астрологический прогноз на 10 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для общения с вышестоящими на социальной лестнице людьми – прежде всего начальством.
Символ дня: посох, петух.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 7.
Цвет дня: лиловый, фиолетовый.
Камни дня: сапфир, бирюза, гелиотроп, коралл.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: уязвимым становится система дыхания, поэтому связанные с ней недуги могут быть особенно опасными – они будут длиться долго и с осложнениями.
Афоризм дня: "Чем бы вы ни занимались в своей жизни, делайте это всем своим сердцем" (Конфуций).
Геометрическая фигура дня: спираль.
Брак и отношения дня: брак, заключенный в это время, обещает, что семейная жизнь будет долгой и счастливой.
Мистика дня: можно делать талисманы на привлечение удачи – прежде всего финансовой.
Табу дня: одним из символов дня является Петух, поэтому сегодня нельзя есть куриное мясо и яйца.
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