Астрологический прогноз на 10 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для общения с вышестоящими на социальной лестнице людьми – прежде всего начальством.

Символ дня: посох, петух.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 7.

Цвет дня: лиловый, фиолетовый.

Камни дня: сапфир, бирюза, гелиотроп, коралл.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: уязвимым становится система дыхания, поэтому связанные с ней недуги могут быть особенно опасными – они будут длиться долго и с осложнениями.

Афоризм дня: "Чем бы вы ни занимались в своей жизни, делайте это всем своим сердцем" (Конфуций).

Геометрическая фигура дня: спираль.

Брак и отношения дня: брак, заключенный в это время, обещает, что семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Мистика дня: можно делать талисманы на привлечение удачи – прежде всего финансовой.

Табу дня: одним из символов дня является Петух, поэтому сегодня нельзя есть куриное мясо и яйца.

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