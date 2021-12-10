Народні прикмети, обряди і звичаї 10 грудня

Дзвенить у вухах — на відлигу.

10 грудня віряни вшановують пам'ять великомученика Якова Персянина, преподобного Палладiя, преподобномучеників монахiв в Індiї, преподобного Романа, знайдення мощей благовірного князя Новгородського Всеволода, у Хрещеннi Гавриїла, псковського чудотворця, ікон Божої Матерi "Знамення".

10 грудня: народні прикмети

Перший сніг щільний і мокрий — на вологе літо, сухий і легкий — на сухе.

Якщо спекотним був липень, то грудень буде морозяним.

Паморозь — передвісниця снігопаду.

Дзвенить у вухах — на відлигу.

Якщо на початку зими йде сильний сніг, то на початку літа падатиме сильний дощ.

Сніг лежить пагорбами, хвилями — на врожай жита.

Як у грудні сніг заляже, то у серпні жито виляже.

10 грудня: церковне свято

Яків Персянін - християнський святий, великомученик.

Яків був родом із Персії, походив із християнської сім'ї. Згідно з житієм, обіймав високу посаду при дворі перського царя Йездегерда. Якось під впливом численних царських милостей приніс разом із царем жертву ідолу. Дізнавшись про це дружина та діти Якова, написали йому листа з докорами:

Прочитавши його, Яків, покаявшись, почав молитися Ісусу Христу, про що язичники (тобто зороастрійці) доповіли цареві. Яків відкрито сповідав себе християнином, за що був підданий жорстоким тортурам. Житіє повідомляє, що Якову відрізали по одному пальці на руках і ногах, а він після відсікання кожного тільки підносив молитви. Бачачи завзятість святого, йому відтяли голову.

Християни відправили його мощі до Єрусалиму, а потім у першій половині V століття їх перенесли до Табени. Голова його за папи Євгенії IV була поміщена у Ватиканській базиліці, в якій і перебуває до теперішнього часу.

10 грудня: народні традиції

Раніше цього дня рибалки на промисел не ходили, бо вважали, що рибалка буде безперспективною. У лісах в цей час лосі втрачали старі роги.

10 грудня: що варто робити

Якщо 10 грудня була відлига, то селяни намагалися не працювати.

10 грудня: що категорично заборонено робити

в’язати або шити;

впускати у будинок старих, немічних і бідних.

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