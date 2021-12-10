Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 10 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 10 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 11 тисяч.

В Україні станом на ранок 10 грудня зафіксовано 11 327 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 442 людини, 24 456 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 551 особу, а 157 728 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 543 684 особи;

одужало – 3 158 426 осіб;

летальних випадків – 90 343;

проведено ПЛР-тестувань – 16 234 638.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей. Загалом проведено 26 284 188 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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