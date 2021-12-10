Новий рік в Одесі: місто прикрашають у морському стилі

Новий рік в Одесі: місто прикрашають у морському стилі

Центральні вулиці вже засяяли.

Новорічними вогнями засяяла Одеса. Тут вже увімкнули кілька локацій в середмісті. Загалом хочуть розвісити понад 10 кілометрів світлодіодної стрічки та встановити понад півсотні різних світлових конструкцій.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 грудня.

Наразі вже у вогниках центральна вулиця - Дерибасівська. Напередодні увімкнули нові гірлянди в Міському саду, запалали вогники і на Приморському бульварі. Попереду - встановлення головної ялинки та світлової інсталяції на Думській площі. Цьогоріч тут вирішили нагадати гостям, що місто таки морське - біля головної ялинки Одеси з’явиться не лише казкове містечко, але й лабіринт-океанаріум.

“Триває активна підготовка до прикраси міста. У морському стилі буде прикрашена Думська площа та площа біля Дюка, буде встановлена карусель біля Дюка, у гарному морському стилі стоятиме ялинка на Думській площі, тому запрошуємо всіх мешканців міста та гостей подивитися. Напевно, це буде їм дуже цікаво”, -сказав Олександр Прокопець, директор КП “Одесміськсвітло”.

Свято наближається: Одеса засяяла новорічними вогнями

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