16-летняя дочь Моники Беллуччи Дева показала своего бойфренда

Пара посетила вместе показ Dolce & Gabbana.

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева активно занимается не только строительством модельной карьеры, но и своей личной жизни.

Так, на днях 16-летняя девушка приняла участие в показе Dolce & Gabbana, который недавно состоялся в Венеции. Поддержать Деву приехал и ее 18-летний бойфренд, французский манекенщик Лука Саландра. Это стало первое официальное появление пары на светском мероприятии.

Дева Кассель с бойфрендом / instagram.com/lucasalandra

Отметим, что позже парень также поделился с фанами в Instagram романтическими фото со своей избранницей. На них влюбленные обнимаются, целуются, едут в машине и делают селфи в номере своего гостиничного номера.

Дева Кассель с бойфрендом / instagram.com/lucasalandra

"Моя Девинья", — нежно подписал снимки Саландра.

Напомним, что Дева Кассель и Лука Саландра вместе уже больше года. Еще в августе 2020-го счастливая девушка делилась романтическими фотографиями с любимым из отпуска в Сен-Тропе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку