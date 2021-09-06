16-річна донька Моніки Беллуччі Дева показала свого бойфренда

Пара відвідала разом показ Dolce & Gabbana.

Старша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Дева активно займається не лише побудовою модельної кар'єри, а й свого особистого життя.

Так, днями 16-річна дівчина взяла участь у показі Dolce & Gabbana, який нещодавно відбувся у Венеції. Підтримати Деву приїхав й її 18-річний бойфренд, французький манекенник Лука Саландра. Це стала перша офіційна поява пари на світському заході.

Дева Кассель з бойфрендом / instagram.com/lucasalandra

Зазначимо, що пізніше хлопець також поділився з фанами у Instagram романтичними фото зі своєю обраницею. На них закохані обіймаються, цілуються, їдуть у машині та роблять селфі у номері свого готельного номера.

Дева Кассель з бойфрендом / instagram.com/lucasalandra

"Моя Девінья", - ніжно підписав знімки Саландра.

Нагадаємо, що Дева Кассель та Лука Саландра разом вже більше року. Ще у серпні 2020-го щаслива дівчина ділилася романтичними світлинами з коханим з відпустки у Сен-Тропе.

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