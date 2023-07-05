60-летняя Деми Мур в мини-бикини очаровала стройной фигурой

Актриса поздравила сограждан с Днем независимости США.
Голливудская актриса и экс-жена Брюса Уиллиса Деми Мур очаровала поклонников своим внешним видом.
На странице в Instagram звезда разместила несколько кадров, на которых предстала в пестром мини-бикини. Мур поздравила сограждан с Днем независимости Америки, которое праздновали 4 июля, и показала, как сама провела этот день.
В прошлый вторник знаменитость отправилась на природу со своим домашним любимцем. Деми показала, как загорала, а также дурачилась и прыгала на надувном плоту в озере.
В свою очередь, поклонники завалили своего кумира комплиментами: "Невозможно описать словами, насколько ты уникальна и хороша. Для тебя время как будто остановилось", "выглядишь непревзойденно, как всегда", "просто невероятная".
Напомним, несколько недель назад Деми Мур обратилась к экс-мужу Брюсу Уиллису в День отца. У бывших супругов три общие дочери, и Деми поблагодарила Брюса за то, какой он замечательный отец.
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