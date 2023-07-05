60-річна Демі Мур у мінібікіні захопила стрункою фігурою

Голлівудська акторка та ексдружина Брюса Вілліса Демі Мур захопила шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

На сторінці в Instagram зірка розмістила декілька кадрів, на яких постала у строкатому мінібікіні. Мур привітала співгромадян з Днем незалежності Америки, яке святкували 4 липня, і показала, як сама провела цей день.

Минулого вівторка знаменитість вирушила на природу зі своїм домашнім улюбленцем. Демі показала, як засмагала, а також дуркувала і стрибала на надувному плоту в озері.

Демі Мур / Фото: instagram.com/demimoore

Демі Мур / Фото: instagram.com/demimoore

Демі Мур / Фото: instagram.com/demimoore

Своєю чергою, шанувальники завалили свою кумирку компліментами: "Неможливо описати словами, наскільки ти унікальна і гарна. Для тебе час ніби зупинився", "маєш неперевершений вигляд, як завжди", "просто неймовірна".

Нагадаємо, декілька тижнів тому Демі Мур звернулася до ексчоловіка Брюса Вілліса у День батька. Колишнє подружжя має трьох спільних доньок, тож Демі подякувала Брюсу за те, який він чудовий батько.

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