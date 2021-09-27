Андре Тан сделал пересадку волос

Дизайнер попробовал несколько методов, чтобы восстановить рост волос.

Украинский дизайнер Андре Тан признался, что сделал пересадку волос.

Знаменитость поделился, что раньше у него были длинные вьющиеся волосы, но начал их терять в 23 года. Об этом он рассказал в программе "Звездный путь", отметив, что причиной выпадения стало большое количество тестостерона.

Андре Тан с длинными волосами / instagram.com/andre_tan_official

Тогда, чтобы спасти ситуацию, модельер прижигал волосы азотом, впрочем, результат держался три месяца. Затем он обратился к мезотерапии, а потом решился на операцию. Андре полетел в Стамбул. Стоимость услуги в Турции стоит от 1500 евро.

Андре Тан / instagram.com/andre_tan_official

Волосы начали отрастать через три месяца. Впрочем, Андре Тан признался, что если бы он знал, что это будет так больно, то никогда бы в жизни на это не решился.

"Во-первых, девять часов операция. Во-вторых, это очень больно, когда отходит наркоз. Я просто настолько отек, мой организм отреагировал именно вот так. Я был похож на сильно-сильно-сильно пьющего мужчину", — поделился дизайнер.

Андре Тан / instagram.com/andre_tan_official

Напомним, участник "Танцев со звездами" Суровцев сообщил, что делал пластическую операцию. Артист менял свою внешность.

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