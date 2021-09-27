Андре Тан зробив пересадку волосся

Дизайнер спробував декілька методів, аби відновити ріст волосся.

Український дизайнер Андре Тан зізнався, що зробив пересадку волосся.

Знаменитість поділився, що раніше мав довге кучеряве волосся, але почав його втрачати у 23 роки. Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях", зазначивши, що причиною випадіння стала велика кількість тестостерону.

Андре Тан з довгим волоссям / instagram.com/andre_tan_official

Тоді, аби врятувати ситуацію, модельєр припікав волосся азотом, втім, результат тримався три місяці. Потім він вдався до мезотерапії, а згодом наважився на операцію. Андре полетів до Стамбула. Вартість послуги у Туреччині коштує від 1500 євро.

Андре Тан / instagram.com/andre_tan_official

Волосся почало відростати за три місяці. Втім, Андре Тан зізнався, що якби він знав, що це буде так боляче, то ніколи б в житті на це не наважився.

"По-перше, дев'ять годин операція. По-друге, це дуже боляче, коли відходить наркоз. Я просто настільки набряк, що мій організм відреагував саме ось так. Я був схожий на сильно-сильно-сильно питущого чоловіка", – поділився дизайнер.

Андре Тан / instagram.com/andre_tan_official

Нагадаємо, учасник "Танців з зірками" Суровцев повідомив, що робив пластичну операцію. Артист змінював свою зовнішність.

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