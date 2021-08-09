Как ухаживать за волосами и кожей головы по утрам

Как ухаживать за волосами и кожей головы по утрам

Ваши волосы в состоянии ежедневного стресса? Как оздоровить их летом?

Ежедневное или частое мытье головы вредно — один из самых распространенных мифов, с которыми сталкиваются врачи-трихологи.

На самом деле на состояние волос и кожи головы влияют конкретные средства, которые мы используем, а не частота мытя головы.

Если в их состав входят натуральные ингредиенты, средства имеют терапевтический эффект, то их ежедневное применение пойдет волосам только на пользу. А вот с бьюти-продуктами на основе силиконов, парабенов и сульфатов стоит быть осторожными. С первых применений они придают волосам гладкость и блеск. Но со временем накапливаются в волосе и разрушают его структуру: провоцируют сухость, ломкость и выпадение, а также зуд кожи головы и перхоть.

Летом эти проблемы обостряются. Значит начните с выбора правильного очищающего средства, в состав которого входят натуральные компоненты и растительные экстракты.

Определитесь со средством

Если выбираете натуральные масла, нужно знать, какие именно вам помогут.

Что должно быть в составе вашего утреннего средства для мытья головы? Выбирайте.

Аргановое масло увлажняет и питает волосы и кожу головы, улучшает кровоснабжение волосяных луковиц, оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие.

увлажняет и питает волосы и кожу головы, улучшает кровоснабжение волосяных луковиц, оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие. Масло жожоба мягко и эффективно удаляет с волос липкий слой от применения косметических средств.

мягко и эффективно удаляет с волос липкий слой от применения косметических средств. Соевое масло, фосфолипиды из соевых бобов добавляют объема и восстанавливают структуру волоса.

добавляют объема и восстанавливают структуру волоса. Алоэ вера помогает предотвратить появление перхоти и волосы густыми и здоровыми.

помогает предотвратить появление перхоти и волосы густыми и здоровыми. Экстракт огурца обладает сильными антиоксидантными свойствами, снимает раздражение и успокаивает воспаленную кожу.

обладает сильными антиоксидантными свойствами, снимает раздражение и успокаивает воспаленную кожу. Экстракт корня женьшеня предотвращает выпадение волос, активизирует микроциркуляцию и спящие волосяные луковицы.

Для правильного завершения утреннего ритуала очищения, после шампуня нужно использовать маски и бальзамы. Они необходимы для питания волоса, восстановления структуры и закрытия кутикулы. Кроме того, ухаживающие компоненты оказывают благотворное влияние на кожу головы. Когда продукт сочетает сразу два эффекта — маски и бальзама, то обеспечивает комплексное решение необходимых задач.

Детокс и пилинг кожи головы

Летом усиливается работа сальных желез кожи головы, а волосы активнее накапливают пыль из воздуха, морскую соль и хлорку из бассейнов. Поэтому одного шампуня для удаления всех загрязнений недостаточно — необходимо дополнительное глубокое очищение волос и кожи головы.

Профессиональный детокс-ритуал позволяет эффективно очистить волосы, вывести токсины, обеспечить нормальное кровообращение кожи головы и активизировать питание волосяных луковиц. Это комфортная и расслабляющая процедура, основанная на применении лечебных сывороток. А дома и на отдыхе можно провести экспресс-вариант пилинга кожи головы.

Защита от солнца

Голова сильнее подвергается вредному воздействию солнечных лучей. А ультрафиолет — один из главных факторов раннего фотостарения кожи головы. Разрушая коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, лучи лишают кожу влаги, а волосяные луковицы — нормального питания.

Восстановление

Если кожа головы здорова, то волосы блестят, они прочное, гладкие и упругие. Только вы поменяете климат, рацион, волосы вам об этом напомнит. Оно стресуе. Нервное перенапряжение также провоцирует спазм сосудов. В результате волосяные луковицы начинает недоедать. Да-да, им становится мало питания. Волосы выпадают и тускнеют.

Снизить влияние стресс-факторов и поддержать здоровье волос и кожи головы помогает лечебный уход. Укрепляющую маску наносят перед укладкой на влажные вымытые волосы.

Кроме внешнего преобразования маска решит сразу несколько важных задач: стимуляцию роста волос, оздоровление и восстановление по всей длине, а также предотвращает появление седины и обеспечит термозащиту.

Что должно быть в составе вашей профессиональной утренней маски для волос? Выбирайте.

Увлажняющая маска для роста волос - гиалуроновая кислота

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— экстракты растений и масел — аминокислоты, кератиновый комплекс или биотин (витамин B7) Укрепляющая — витамины PP, E и провитамин A.

Помните, эффективные маски для роста волос включают в себя растительные экстракты, витамины и белки.

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