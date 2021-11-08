Дмитрий Гордон похвастался аппетитным бюстом жены в бикини

Ведущий поделился пикантным снимком.

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон порадовал поклонников новым совместным фото со своей женой Алесей Бацман.

На странице в Instagram знаменитость разместил пикантный снимок, сделанный, скорее всего, во время недавнего отдыха супругов в теплых краях. На нем пара позирует на фоне моря. Жена Гордона изображена в полосатом бикини, с красным чокером и красно-черными очками. Дмитрий же позирует в темно-синей футболке.

На фотографии Алеся склонилась над мужем так, что ее бюст в кадре выглядит выигрышно, а ее длинные черные волосы падают на голову возлюбленного.

Дмитрий Гордон с женой / instagram.com/gordondmytro

"Чудо! На голове снова растут волосы!" – забавно подписал снимок Гордон.

В свою очередь, подписчики страницы Дмитрия решили поупражняться в юморе. "Это все целебный шоколад Гордона", "просто Иво Бобул в лучшие годы", "Теперь Гордон точно в шоколаде".

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