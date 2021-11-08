Дмитро Гордон похизувався апетитним бюстом дружини у бікіні

Ведучий поділився пікантним знімком.

Український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон потішив прихильників новим спільним фото зі своєю дружиною Олесею Бацман.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістив пікантний знімок, зроблений, скоріше за все, під час нещодавнього відпочинку подружжя у теплих краях. На ньому пара позує на фоні моря. Дружина Гордона зображена у смугастому бікіні, з червоним чокером та червоно-чорними окулярами. Дмитро зображений у темно-синій футболці.

На фотографії Олеся схилилася над чоловіком так, що її бюст у кадри має виграшний вигляд, а її довге чорне волосся падає на голову чоловіка:

Дмитро Гордон з дружиною / instagram.com/gordondmytro

"Чудо! На голові знову росте волосся!" – кумедно підписав знімок Гордон.

Своєю чергою, підписники сторінки Дмитра вирішили повправлятися у гуморі. "Це все цілющий шоколад Гордона", "просто Іво Бобул у найкращі роки", "Тепер Гордон точно у шоколаді".

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