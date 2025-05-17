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"Евровидение-2025": онлайн-трансляция финала конкурса
Наконец-то станет известно, какая страна в этом году победит на "Евровидении-2025".
В субботу, в 22:00, в городе Базель, Швейцария, отгремит международный песенный конкурс "Евровидение-2025".
На арену Санкт-Якобсгалле выйдут представители 26 стран-участниц, 20 из которых – победители полуфиналов, а 6 – автоматически попадающие в финал. На сцене свой конкурсный номер покажет и украинская группа Ziferblat, которая соревнуется за первое место с песней Bird of Pray. Коллектив будет выступать под номер семь, который среди еврофанатов считается "счастливым".
В грандиозном финале наконец-то объявят, кто же станет победителем 69-го по счету международного песенного конкурса "Евровидение". Тем временем букмекеры уже обнародовали свои ставки. В материале можно узнать, как изменились их прогнозы после двух полуфиналов и какое место пророчат Украине.
Трансляцию финала международного песенного конкурса можно посмотреть на официальном YouTube-канале "Евровидения" – Eurovision Song Contest.
Редакция сайта ТСН.ua тем временем ведет текстовую онлайн-трансляцию. Мы тщательно следим за ходом событий на конкурсе и первыми сообщим, кто станет победителем "Евровидения-2025".
Сейчас же предлагаем посмотреть, как поддерживают группу Ziferblat. В частности, теплые слова коллективу выразили прошлогодние победители – певцы Nemo. Артисты даже спели на украинском языке песню Bird of Pray.