"Евровидение-2025": онлайн-трансляция финала конкурса

Ziferblat / © Associated Press

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В субботу, в 22:00, в городе Базель, Швейцария, отгремит международный песенный конкурс "Евровидение-2025".

На арену Санкт-Якобсгалле выйдут представители 26 стран-участниц, 20 из которых – победители полуфиналов, а 6 – автоматически попадающие в финал. На сцене свой конкурсный номер покажет и украинская группа Ziferblat, которая соревнуется за первое место с песней Bird of Pray. Коллектив будет выступать под номер семь, который среди еврофанатов считается "счастливым".

В грандиозном финале наконец-то объявят, кто же станет победителем 69-го по счету международного песенного конкурса "Евровидение". Тем временем букмекеры уже обнародовали свои ставки. В материале можно узнать, как изменились их прогнозы после двух полуфиналов и какое место пророчат Украине.

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Трансляцию финала международного песенного конкурса можно посмотреть на официальном YouTube-канале "Евровидения" – Eurovision Song Contest.

Редакция сайта ТСН.ua тем временем ведет текстовую онлайн-трансляцию. Мы тщательно следим за ходом событий на конкурсе и первыми сообщим, кто станет победителем "Евровидения-2025".

Сейчас же предлагаем посмотреть, как поддерживают группу Ziferblat. В частности, теплые слова коллективу выразили прошлогодние победители – певцы Nemo. Артисты даже спели на украинском языке песню Bird of Pray.