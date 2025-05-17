В США пронеслась серия торнадо: немало жертв

Торнадо / © pixabay.com

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Вечером 16 мая по долине реки Огайо в США пронеслась вспышка торнадо. В результате стихии погиб не менее 21 человек.

Об этом сообщает Fox26.

По словам губернатора Энди Бешара, в Кентукки погибли по меньшей мере 14 человек, еще семеро в Миссури, пятеро из них — в районе Сент-Луиса.

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Наиболее пострадали от крупных торнадо города Сомерсет и Лондон, где, по сообщениям местных чиновников, 9 человек погибли на фоне значительных разрушений. Многие получили тяжелые ранения.

«Моя дочь испугалась, поэтому мы пошли в коридор. Мы были там около двух минут, а потом мой муж прибежал и практически прыгнул на нее, потому что чувствовалось, как втягивает воздух, и это походило на грохот поезда. А потом мы увидели, как что-то падает, и следующее, что я поняла, это то, что большая часть дома была разрушена», — рассказала на видео представителям службы экстренной помощи женщина по имени Лесли.

Дата публикации 21:30, 17.05.25 Количество просмотров 26 В США торнадо пронеслось по долине реки Огайо, убив десятки человек

Бешар предупредил, что ожидается рост числа погибших в его штате.

Ранее в США из - за мощного шторма и серии торнадо погибли 33 человека в шести штатах . В Оклахоме один человек погиб из-за ухудшения видимости в округе Гарфилда. В Миссисипи по меньшей мере четыре человека стали жертвами сильных гроз и торнадо, ударивших по южным регионам в субботу. Три смерти зафиксировали в округе Уолтолл, еще один человек погиб на юго-западе округа Ковингтон. Также сообщается о нескольких пострадавших. Округ Ковингтон потерпел серьезные разрушения после удара двух торнадо. Стихия свалила деревья, оборвала линии электропередач и повредила многие здания. В городе Хот Кофе прошел первый торнадо, а второй поразил город Семинария, где один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы.

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