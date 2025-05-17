У США пронеслася серія торнадо: чимало жертв

Торнадо / © pixabay.com

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Ввечері 16 травня долиною річки Огайо у США пронісся спалах торнадо. Внаслідок стихії загинула щонайменше 21 людина.

Про це повідомляє Fox26.

За словами губернатора Енді Бешара, наразі в Кентуккі загинуло щонайменше 14 людей, ще семеро в Міссурі, п’ятеро з них — в районі Сент-Луїса.

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Найбільше постраждали від великих торнадо міста Сомерсет і Лондон, де, за повідомленнями місцевих чиновників, 9 людей загинули на тлі значних руйнувань. Чимало людей отримали важкі поранення.

«Моя донька злякалася, тож ми пішли в коридор. Ми були там близько двох хвилин, а потім мій чоловік прибіг і практично стрибнув на неї, бо відчувалося, як втягує повітря, і це було схоже на гуркіт поїзда. А потім ми побачили, як щось падає, і наступне, що я зрозуміла, — це те, що більша частина будинку була зруйнована», — розповіла на відео представникам служби екстреної допомоги жінка на ім’я Леслі.

Дата публікації 21:30, 17.05.25 Кількість переглядів 26 У США торнадо пронеслося долиною річки Огайо, вбивши десятки людей

Бешар попередив, що очікується зростання кількості загиблих у його штаті.

Раніше у США через потужний шторм і серію торнадо загинули 33 людини у шести штатах. В Оклахомі одна людина загинула через погіршення видимості в окрузі Гарфілд. У Міссісіпі щонайменше четверо людей стали жертвами сильних гроз і торнадо, які вдарили по південних регіонах у суботу. Три смерті зафіксували в окрузі Уолтолл, ще одна людина загинула на південному заході округу Ковінгтон. Також повідомляється про кількох постраждалих. Округ Ковінгтон зазнав серйозних руйнувань після удару двох торнадо. Стихія повалила дерева, обірвала лінії електропередач і пошкодила багато будівель. У місті Хот Кава пройшов перший торнадо, а другий вразив місто Семінарія, де одна людина загинула і ще одна отримала важкі травми.

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