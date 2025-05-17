ЦРУ нашло инопланетян: названо местоположение базы пришельцев

На Аляске может быть расположена база пришельцев / © ТСН

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Эта находка американского ЦРУ вас удивит! К журналистам попали рассекреченные документы, в которых говорится, что на Аляске может быть база пришельцев и даже названо ориентировочное месторасположение. Все детали — в эксклюзиве TSN.ua.

Под вершиной горы Хейс на Аляске может скрываться база пришельцев, утверждают в ЦРУ. Хейс, являющаяся одной из самых высоких и отдаленных горных вершин США, оказалась в центре новой волны интереса к пришельцам после упоминаний в рассекреченных документах. В отчетах говорится о возможных странных летательных объектах, аномалиях и присутствии инопланетян, которые якобы используют верх как секретную базу. Об этом сообщает издание Lad Bible.

Согласно материалам, полученным в рамках Закона о свободе информации, уфологи обнаружили упоминания о горе Гейс в отчете ЦРУ под названием «Описание баз инопланетян, связанных с персоналом». В документе она фигурирует как «главная база» внеземной активности наряду с другими отдаленными местами, такими как Монте Пердидо в Испании и акватории вблизи Багам и Пуэрто-Рико.

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Сообщения об удивительных летательных объектах, непонятном поведении НЛО и аномалии в районе горы Хейс поступали в течение нескольких десятилетий. Это сделало местность одной из самых известных локаций среди уфологов. Популярность темы подкрепили Apple TV, выпустив минисериал «Секреты горы Хейс», и YouTube-канал Travel Channel с фильмом «В поисках НЛО под горой Хейс».

В трейлере уфолог Джонни Энох утверждает, что, по его мнению, «здесь действуют непредсказуемые и опасные силы». Несмотря на скептицизм научного сообщества, гора Хейс остается магнитом для исследователей аномалий и верующих, что под снежным массивом может скрываться несколько больше, чем просто камни и лед.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО ПРОСТО ШОК! ЦРУ обнаружило ИНОПЛАНЕТЯН?! РАССЕЧЕНЫ ДОКУМЕНТЫ!

Напомним, что ранее ЦРУ рассекретило информацию о трех базах инопланетян, две из которых расположены на Земле. Более того, тогда там заявили, что разведчики США еще в 1987 году имели доказательства присутствия инопланетного разума.

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В 1980-х годах ЦРУ проводило секретные исследования, направленные на изучение возможности использования экстрасенсорных способностей для сбора разведданных. Эти исследования были частью проекта Stargate, который включал эксперименты с дистанционным просмотром — способностью воспринимать информацию об удаленных объектах или событиях без физического присутствия. Об этом писали в Daily Mail.

Один из таких экспериментов, проведённый в 1987 году, был направлен на выявление возможных баз пришельцев. В ходе сеанса дистанционного просмотра участник сообщил о существовании трех таких баз: две на Земле и одну на спутнике Сатурна — Титане. Земные базы, по его словам, расположены в районе горы Хейс на Аляске и Южной Америке или Африке.

Гора Хейс, расположенная северо-восточнее Анкориджа, давно привлекает внимание исследователей аномальных явлений. В этом районе фиксировались бессчетные сообщения об НЛО, также случаи сбоев в работе навигационного оборудования самолетов. Некоторые исследователи считают, что эти явления могут быть связаны с предполагаемой подземной базой пришельцев.

Во время сеанса дистанционного просмотра участник описал видение двух существ у входа в базу, выполнявших некую рутинную работу. Внутри базы он увидел еще двух существ: одно за круглым пультом управления с экраном, другое занятое другими задачами. Описанные существа имели большие округлые головы и выглядели очень необычно, в частности, одно из них было очень бледным с острым носом.

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Относительно базы на Титане, участник эксперимента не сообщил о присутствии пришельцев, но описал персонал, похожий на обычных земных людей. Он видел двух мужчин-техников за пультом управления и женщину с каштановыми волосами в светло-зеленом лабораторном халате, которая, вероятно, выполняла наблюдательную роль. Третья база, по словам участника, расположена где-то к югу от экватора, возможно, в Южной Америке или Африке. Он описал двух существ: одно с очень большой округлой головой на тонкой шее, которая выглядела почти как робот, и с которой не удалось установить контакт; другой — более похожий на человека, но без волос и с нечеткими чертами лица, который, кажется, был дружелюбным и осознавал присутствие наблюдателя.

Эти эксперименты были частью более широкой программы ЦРУ по изучению паранормальных явлений, которая включала также попытки выявить местонахождение исторических артефактов, таких как Ковчег Завета. Однако многие из этих исследований остаются спорными, и их результаты не были подтверждены независимыми научными исследованиями. Тем не менее, рассекреченные документы ЦРУ продолжают вызывать интерес среди исследователей НЛО и паранормальных явлений, поскольку они свидетельствуют о серьезном отношении правительственных структур к возможности существования внеземных цивилизаций и их присутствии на Земле.

Напомним, Учёные выяснили, что на каменистых планетах, вращающихся вокруг небольших звезд, может быть стабильная атмосфера, необходимая для поддержания инопланетной жизни. Но не исключено, что инопланетянам может вообще не понадобиться планета для своего существования.