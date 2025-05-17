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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2885
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2025": онлайн-трансляція фіналу конкурсу

Нарешті стане відомо, яка країна цьогоріч переможе на "Євробаченні-2025".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ziferblat

Ziferblat / © Associated Press

У суботу, о 22:00, в місті Базель, Швейцарія, відгримить міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025".

На арену Санкт-Якобсгалле вийдуть представники 26 країн-учасниць, 20 з яких – переможці півфіналів, а 6 – ті, хто автоматично потрапляє до фіналу. На сцені свій конкурсний номер покаже й український гурт Ziferblat, який змагається за перше місце з піснею Bird of Pray. Колектив виступатиме під номер сім, який серед єврофанів вважається "щасливим".

У грандіозному фіналі нарешті оголосять, хто ж стане переможцем 69-го за рахунком міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Тим часом букмекери вже оприлюднили свої ставки. У матеріалі можна дізнатися, як змінилися їхні прогнози після двох півфіналів та яке місце пророкують Україні.

Трансляцію фіналу міжнародного пісенного конкурсу можна подивитися на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" - Eurovision Song Contest.

Редакція сайту ТСН.ua тим часом веде текстову онлайн-трансляцію. Ми ретельно стежимо за перебігом подій на конкурсі та першими повідомимо, хто ж стане переможцем "Євробачення-2025".

Поки ж пропонуємо подивитися, як підтримують гурт Ziferblat. Зокрема, теплі слова колективу висловили минулорічні переможці – співаки Nemo. Артисти навіть заспівали українською мовою пісню Bird of Pray.

Дата публікації
Кількість переглядів
2885
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