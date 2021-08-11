Холли Берри сломала ребра на съемочной площадке

Актриса травмировалась во время съемок фильма "В синяках".

Известная голливудская актриса Холли Берри, которая недавно впервые появилась на публике со своим бойфрендом, серьезно травмировалась во время съемок нового фильма "В синяках".

В ленте артистка дебютировала как режиссер и сыграла главную роль — бойца ММА Джеки Джастис. Впрочем, в первый день работы 54-летняя знаменитость сломала два ребра на съемочной площадке. Несмотря на это, звезда продолжила работу. Об этом пишет издание Entertainment Weekly.

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Заметим, Берри также ломала ребра во время съемок фильма "Джон Уик 3: Парабеллум". Впрочем, тогда работу остановили.

"Я сказала об этом режиссеру, он сказал страховой. Нам пришлось закрыться на несколько месяцев, и это стало большим испытанием. Это был независимый фильм, у нас не было большого бюджета", — поделилась актриса.

Также Холли отметила, что сломала другие ребра: "Когда ты ломаешь что-то, оно кальцинируется и становится сильнее. Обычно, ты не ломаешь те же кости дважды".

Со своей стороны, координатор трюков Эрик Браун отметил, что это очень серьезная травма и похвалил Берри.

"Холли — особый случай. Я работал со многими артистами, но ни у кого не видел такой трудовой этики", — рассказал он.

Заметим, фильм "В синяках" выйдет на Netflix 24 ноября.

Напомним, ранее 54-летняя Холли Берри в латексном боди и ботфортах эротично позировала возле стены. Актриса примерила сексуальный образ хищницы.

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