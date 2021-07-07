Камалия поделилась редким фото с отцом

Звезда показала, где и с кем праздновала Ивана Купала.

Известная украинская певица Камалия поделилась редким снимком со своим отцом.

На странице в Instagram артистка показала, как вместе с двойняшками и папой праздновала Ивана Купала. Семья отправилась в Черниговскую область до Голубых озер. Компанию семье составил новый домашний любимец — собака.

instagram.com/kamaliyaofficial

"А мы с девчонками, папой и новым членом семьи решили махнуть к родственникам на Голубые озера. А что вы запланировали в ночь на Ивана Купала?" — написала звезда.

Со своей стороны, одна из подписчиц выразила восхищение, что Камалии удалось простить своего отца и наладить с ним отношения.

"Какая вы молодец, смогли переступить через свое я и простить то, что не каждый может... Я видела интервью об отце, и вы молодец, что купили ему жилье... Вам это зачтется", — написала фанатка. Это сообщение исполнительница лайкнула.

Напомним, в 2019 году Камалия шокировала воспоминаниями об отце. Артистка назвала своего папу садистом.

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