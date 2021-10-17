Людмила Барбир рассказала о даче в Карпатах

Ремонт в доме продолжается до сих пор.

Ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир рассказала о своей недвижимости в Карпатах.

Так, телеведущая в прошлом году рассказала, что у нее есть там дача. В программе "Світське життя" знаменитость поделилась, что новоселье праздновать будет, видимо, не скоро, поскольку еще не закончила ремонт.

"Вопрос ремонта, который можно только остановить. Я его еще не остановила, там еще работы — непочатый край", — поделилась Барбир.

Звезда канала 1+1 пытается чаще приезжать в горы. Она рассказала, что обожает собирать грибы, отметив, что ходит за ними только в Карпатах. Затем Людмила их сушит, консервирует и везет в Киев.

Недавно стало известно, что ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров также приобрел землю в Карпатах. Ведущая отметила, что они будут жить не по соседству.

"Я в Черновицкой области, а он — в Верховине, чуть дальше", — прокомментировала она.

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