Людмила Барбір розповіла про дачу в Карпатах

Ремонт у будинку триває й досі.

Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір розповіла про свою нерухомість в Карпатах.

Так, телеведуча минулого року розповіла, що має там дачу. У програмі "Світське життя" знаменитість поділилася, що новосілля святкуватиме, мабуть, не скоро, оскільки ще не закінчила ремонт.

"Питання ремонту, який можна лише зупинити. Я його ще не зупинила, там ще роботи – непочатий край", – поділилася Барбір.

Зірка каналу 1+1 намагається частіше приїздити в гори. Вона розповіла, що обожнює збирати гриби, зазначивши, що ходить по них лише в Карпатах. Потім Людмила їх сушить, консервує та везе до Києва.

Нещодавно стало відомо, що ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров також придбав землю в Карпатах. Ведуча зазначила, що вони житимуть не по сусідству.

"Я в Чернівецькій області, а він – у Верховині, трішки далі", – прокоментувала вона.

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