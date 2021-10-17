Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" прокоментувала скандал щодо побиття ексом

Також Анна Неплях розповіла про себе.

Нещодавно у Києві обрали переможницю конкурсу "Міс Україна Всесвіт".

Нею стала 27-річна Анну Неплях. Дівчина народилася в Дніпрі, живе в Києві. У програмі "Світське життя" красуня поділилася, що завжди мріяла отримати корону "Міс Всесвіт". За спиною у неї, крім конкурсів краси, багато скандалів. Зокрема, про те, що її бив колишній хлопець. За словами ведучої Катерини Осадчої, ексбойфренд – син достатньо відомих високопосадовців в Україні. Втім, Анна зазначила, що ця історія завершилася три роки тому.

"Хочу сказати, що коли ти припиняєш бути жертвою — ти припиняєш про це говорити", – прокоментувала Неплях.

Катерина Осадча і Анна Неплях / instagram.com/svitsketv

Тоді Анна подала заяву та хотіла отримати грошове відшкодування. Але пробачила колишнього.

"Коли ви кохаєте, ви можете багато чого пробачити людині, тож, я відпустила цю ситуацію, я пробачила цій людині і я забрала заяву", – поділилася вона.

Дівчина також розповіла про себе. Так, за освітою Неплях інженерка-землевпорядниця і працювала за фахом у Київському департаменті земельних ресурсів. Втім, до конкурсу краси вона заробляла в Instagram.

Анна Неплях / instagram.com/neplyah

"Певно, всі глядачі недооцінювали заробіток в Instagram, тому що я маю активну аудиторію і це дійсно приносить мені дуже гарний дохід", – додала переможниця конкурсу.

Зауважимо, змагання за корону "Міс Всесвіт" відбудуться за два місяці. За цей час Анна планує остаточно визначитися з конкурсним убранням та підтягнути англійську.

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