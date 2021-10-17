Ірина Білик розсекретила, де навчатиметься її молодший син Табріз

Поки хлопчик відвідує підготовчий клас.

Українська співачка Ірина Білик розповіла, в якій школі навчатиметься її син – Табріз.

Поки хлопчик ходить до підготовчого класу. Проте, незабаром хлопчик піде до школи. Зіркова мама зізналась "Світському життю", що планує віддати свого сина на навчання до школи Монтессорі.

Син Ірини Білик / instagram.com/bilyk_iryna

"Це буде школа за порадами Монтессорі. Мені цікаво, яка буде людина, після такої школи, де вчать не тільки плюси та мінуси, а також навчають життя. Наприклад, як помити посуд, щось попрати. Розповідають все, що буде потрібно їм у дорослому віці", - поділилася знаменитість.

Зазначимо, Ірина Білик стала вдруге мамою 8 грудня 2015 року. Тато хлопчика – Аслан Ахмадов, з яким зірка офіційно розлучилася цього року.

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