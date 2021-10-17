Ірина Білик розсекретила, де навчатиметься її молодший син Табріз

Поки хлопчик відвідує підготовчий клас.
Українська співачка Ірина Білик розповіла, в якій школі навчатиметься її син – Табріз.
Поки хлопчик ходить до підготовчого класу. Проте, незабаром хлопчик піде до школи. Зіркова мама зізналась "Світському життю", що планує віддати свого сина на навчання до школи Монтессорі.
"Це буде школа за порадами Монтессорі. Мені цікаво, яка буде людина, після такої школи, де вчать не тільки плюси та мінуси, а також навчають життя. Наприклад, як помити посуд, щось попрати. Розповідають все, що буде потрібно їм у дорослому віці", - поділилася знаменитість.
Зазначимо, Ірина Білик стала вдруге мамою 8 грудня 2015 року. Тато хлопчика – Аслан Ахмадов, з яким зірка офіційно розлучилася цього року.
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